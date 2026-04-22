Programas Programación Señal en vivo
/

Víctima debe inyectarse insulina cada seis horas: Secuestran a empresario ferretero de 84 años en San Miguel

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un empresario de 84 años fue secuestrado en la comuna de San Miguel. El hecho ocurrió este martes cerca de las 18:00 horas, cuando la camioneta en la que viajaba el adulto mayor fue interceptada por al menos otros tres vehículos, donde lo obligaron a descender y subir a uno de los móviles de los captores, dándose a la fuga con rumbo desconocido. Minutos después, el vehículo del empresario fue hallado abandonado con las pertenencias de la víctima en su interior, incluyendo su teléfono celular y documentos personales. La familia ha manifestado su profunda preocupación ante la condición de salud de la víctima, quien es insulinodependiente y requiere suministros médicos cada seis horas.

Seguir en Seguir en

Recomendados