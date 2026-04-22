22/ 04/ 2026 07:33

Víctima debe inyectarse insulina cada seis horas: Secuestran a empresario ferretero de 84 años en San Miguel

Un empresario de 84 años fue secuestrado en la comuna de San Miguel. El hecho ocurrió este martes cerca de las 18:00 horas, cuando la camioneta en la que viajaba el adulto mayor fue interceptada por al menos otros tres vehículos, donde lo obligaron a descender y subir a uno de los móviles de los captores, dándose a la fuga con rumbo desconocido. Minutos después, el vehículo del empresario fue hallado abandonado con las pertenencias de la víctima en su interior, incluyendo su teléfono celular y documentos personales. La familia ha manifestado su profunda preocupación ante la condición de salud de la víctima, quien es insulinodependiente y requiere suministros médicos cada seis horas.