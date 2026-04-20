20/ 04/ 2026 07:45

Se dio a la fuga: Mujer asesina a su pareja denunciada por VIF en edificio de Santiago Centro

Una mujer atacó a su pareja en la zona del tórax con un arma blanca, luego de una supuesta discusión que habrían mantenido. Eso según la versión de un testigo que encontró a la víctima fallecida en un pasillo del edificio de la calle San Diego en la comuna de Santiago, donde ocurrió el suceso. La atacante, que había denunciado al hombre por violencia intrafamiliar, se dio a la fuga y aún no ha sido encontrada.