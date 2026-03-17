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Padre sufre violento portonazo con guagua a bordo: Lo golpearon con martillo y apuñalaron

Cuatro delincuentes intentaron robarle el automóvil a un hombre en Pudahuel, a pesar de que su hija de dos años estaba dentro. Tras la resistencia, actuaron con violencia.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Editor

A las 21:00 de este lunes, un hombre sufrió un violento portonazo en el pasaje Papa San Calixto en Pudahuel. Mientras se trasladaba con su hija de dos años a bordo, fue interceptado por otro vehículo con cuatro delincuentes. Los sujetos lo intimidaron para robarle el automóvil, pero el padre se resistió para poder bajar a la niña. En ese momento lo apuñalaron y golpearon con un martillo. Pese al violento actuar, no lograron cometer el delito, pues vecinos del sector los ahuyentaron y socorrieron a la guagua que estuvo presente en la escena. El padre estuvo en riesgo vital en el Hospital San Juan de Dios, pero ya está estabilizado en la Clínica Santa María. 

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