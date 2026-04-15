15/ 04/ 2026 07:32

“No tengo plata”: El dramático relato de adulta mayor que sufrió violento robo en su casa en Maipú

Una adulta mayor de 82 años sufrió un violento robo en su domicilio en la comuna de Maipú. La mujer, que presenta una dificultad auditiva, se encontró con los tres antisociales en su hogar. “Lo único que les pedí es que no me hicieran nada, yo tengo problemas en la audición y les decía no tengo plata, por favor no me hagan nada”, afirmó. Una vecina se percató del robo e hizo sonar una alarma comunitaria razón por la cual los delincuentes huyeron del lugar.