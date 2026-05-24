Investigan homicidio en la RM: Hombre llegó baleado al Hospital Padre Hurtado

Sobre la víctima, se trataría de un sujeto de sexo masculino y nacionalidad chilena. Personal de Labocar y el OS9 de Carabineros se encuenta investigando cómo ocurrió el ataque.

Alrededor de las 23:00 horas de este sábado, personal de la Fiscalía ECOH recibió el llamado de Carabineros por el homicidio de un hombre en la Región Metropolitana.

La situación quedó al descubierto luego de que un funcionario policial que se encontraba de punto fijo en el Hospital Padre Hurtado se percatara del ingreso de un sujeto herido de bala y sin aparentes signos vitales.

De acuerdo con la vocería de la fiscal ECOH, Claudia Alarcón, la víctima habría sido baleado en la región del tórax, por lo que no habría podido sobrevivir hasta llegar al centro asistencial.

Sobre su identidad, esta aún es materia de investigación, sin embargo, se informó que se trataría de un hombre de nacionalidad chilena.

Personal de Labocar y el OS9 de Carabineros fueron instruídos para investigar en el hospital e indagar sobre el origen del ataque.