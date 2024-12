Incautan millonario reloj de Keanu Reeves en Peñalolén: Fue robado desde su mansión en EEUU - Chilevisión

La Policía de Investigaciones explicó se encontró entre una colección de relojes de alta gama, además de otros objetos de valor, todos robados.

Este sábado, la Policía de Investigaciones (PDI) dio a conocer una serie de allanamientos que se realizaron en la comuna de Peñalolén, instancia en que se dio con un millonario reloj marca Rólex del actor estadounidense, Keanu Reeves.

Dicho procedimiento policial se llevó a cabo luego de que un grupo de sujetos robara violentamente una casa en Vitacura, por lo que se decidió irrumpir en cuatro viviendas sospechosas del sector oriente.

¿Qué se sabe sobre la incautación del reloj de Keanu Reeves?

De acuerdo con lo informado por la PDI, un hombre de 21 años estaría vinculado a una serie de robos con violencia ocurridos durante el 2023, siendo el más reciente en Vitacura, donde "amarraron al dueño de casa, le pegaron con armas y robaron dos vehículos ante la presencia de dos menores de edad", explicó Andrea Contreras, la fiscal de Flagrancia Oriente.

Ante esto, se le siguió el rastro hasta unas casas en Peñalolén, en donde finalmente se encontraron joyas, lápices de valor y una colección de relojes de alta gama, entre ellos el Rolex de Reeves.

Cabe destacar que el millonario reloj habría sido robado directamente desde la mansión del actor en California, durante el año 2023, en donde se guardaba como una reliquia del estadounidense.

"The John Wick Five. Keanu, thanks you. JW4 2021", se alcanza a leer en inscripción del reloj, haciendo alusión a una de las famosas películas de la saga que protagoniza el actor.