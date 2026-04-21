21/ 04/ 2026 07:45

Hombre muere al interior de taller mecánico en Cerro Navia: Víctima llegó armada y mantenía conflictos con el dueño

Un hombre falleció al interior de un taller mecánico en la comuna de Cerro Navia. Todo ocurrió cuando un sujeto de nacionalidad colombiana habría amenazado al dueño y su familia. Según se indicó, esta persona habría estado persiguiendo a la hija del dueño del taller, lo que habría generado el conflicto. Luego de la amenaza, el sujeto volvió al taller con un fierro, motivo por el cual el dueño del lugar disparó con una escopeta y la víctima falleció en el lugar.