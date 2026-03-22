Programas Programación Señal en vivo
/

Hombre disparó desde su ventana a autos y casas de vecinos en San Antonio: Quedó en prisión preventiva

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Un hombre fue detenido tras disparar hacia sus vecinos desde el segundo piso de su casa en Villa El Trigal, en San Antonio. Los registros y testimonios de los habitantes del sector permitieron identificar que los perdigones dañaron un vehículo y viviendas. El sujeto, que se habría encontrado en estado de ebriedad, fue capturado por Carabineros, quedando en prisión preventiva por 90 días, imputado por homicidio frustrado y disparos injustificados.

Seguir en Seguir en

Recomendados