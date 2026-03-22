22/ 03/ 2026 17:59

Hombre disparó desde su ventana a autos y casas de vecinos en San Antonio: Quedó en prisión preventiva

Un hombre fue detenido tras disparar hacia sus vecinos desde el segundo piso de su casa en Villa El Trigal, en San Antonio. Los registros y testimonios de los habitantes del sector permitieron identificar que los perdigones dañaron un vehículo y viviendas. El sujeto, que se habría encontrado en estado de ebriedad, fue capturado por Carabineros, quedando en prisión preventiva por 90 días, imputado por homicidio frustrado y disparos injustificados.