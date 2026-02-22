 Detienen a conocido ladrón de farmacias en Ñuñoa: Robaba en sucursales de la misma empresa - Chilevisión
22/02/2026 08:50

Detienen a conocido ladrón de farmacias en Ñuñoa: Robaba en sucursales de la misma empresa

La jornada de este sábado se logró la detención de un conocido ladrón de farmacias en Ñuñoa, el cual se dedicaba a asaltar con un arma cortopunzante a diferentes sucursales de la misma cadena de farmacia. De acuerdo con las cámaras de seguridad, el sujeto saltaba el mostrador para sustraer el dinero y algunos medicamentos antes de arrancar, sin embargo, los trabajadores ya lo tenían identificado y cuando intentó robar en un local, fue interceptado por estos. Al no poder sustraer objetos , el delincuente arrancó en un bus Red para luego quitarles sus celulares a unos transeúntes, sin embargo, Carabineros logró pillarlo en pleno ataque y pudo ser detenido.

