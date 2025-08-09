 Detienen a acusado de amenazar de muerte al alcalde de San Bernardo - Chilevisión
09/08/2025 11:53

Detienen a acusado de amenazar de muerte al alcalde de San Bernardo

La mañana de este sábado se confirmó la detención de un individuo acusado de amenazar de muerte al alcalde de San Bernardo, Christopher White. El jefe de Fiscalía Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, informó que el imputado es un hombre de 56 años, el que fue formalizado por el delito de amenazas no condicionales en contra del edil y proferidas por medio escrito, lo cual sería una agravante. Hay que recordar que el pasado jueves, el alcalde denunció en redes sociales que esta situación ocurrió tras varios operativos realizados contra el comercio ilegal y las bandas criminales en la comuna. White acompañó la denuncia junto a una foto de él y la carta, la cual indicaba que lo iban a matar a él y a su familia, por lo cual debía tener cuidado.Tras la formalización el imputado quedó con las cautelares de arresto nocturno y prohibición de acercarse a la víctima y su familia. 

