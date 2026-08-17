17/ 08/ 2026 07:53

Hombre baleado durante fiscalización en Quinta Normal: Intentó atropellar a carabinero

Tras el manejo bastante errático de un vehículo, carabineros quiso fiscalizar al conductor, quien tras esto intentó atropellar a los funcionarios policiales. Ahí, el conductor y sus acompañantes buscaron huir tras bajarse del auto, sin embargo, un uniformado realizó tres disparos y uno de estos impactó en la cabeza del conductor, quien fue trasladado a un centro asistencial. Otro sujeto fue detenido y un tercero se dio a la fuga.