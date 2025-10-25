 Cuatro adolescentes detenidos tras persecución policial por encerrona en Las Condes - Chilevisión
25/10/2025 08:46

Cuatro adolescentes detenidos tras persecución policial por encerrona en Las Condes

Durante la tarde de este viernes se produjo una intensa persecución policial en la comuna de Las Condes, donde se detuvo a cuatro menores de edad. Los hechos ocurrieron a eso de las 18:30 horas, cuando una mujer fue intimidada con armas de fuego en el sector de calle Rapallo y luego fue obligada a descender del vehículo; sin embargo, gracias al GPS se logró un seguimiento controlado que atravesó la comuna de Providencia y terminó en Santiago Centro, donde se detuvo a cuatro menores de edad y se logró recuperar el vehículo. 

