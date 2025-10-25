Cuatro adolescentes detenidos tras persecución policial por encerrona en Las Condes - Chilevisión

Durante la tarde de este viernes se produjo una intensa persecución policial en la comuna de Las Condes, donde se detuvo a cuatro menores de edad. Los hechos ocurrieron a eso de las 18:30 horas, cuando una mujer fue intimidada con armas de fuego en el sector de calle Rapallo y luego fue obligada a descender del vehículo; sin embargo, gracias al GPS se logró un seguimiento controlado que atravesó la comuna de Providencia y terminó en Santiago Centro, donde se detuvo a cuatro menores de edad y se logró recuperar el vehículo.