Conductor ebrio y a exceso de velocidad dejó a mujer grave tras colisión en Ruta 5 Sur - Chilevisión

La madrugada de este sábado se registró una colisión por alcance en el kilometro 30 de la Ruta 5 Sur que terminó con dos autos volcados, luego de que un conductor impactara a alta velocidad a un vehículo que lo antecedía. Sobre las víctimas, se trata de una familia, todos mayores de edad, quienes resultaron lesionados. Fue la madre quien presentó heridas de mayor gravedad por lo que fue trasladada hasta el Hospital Barros Luco. Por su parte, Carabineros encontró al conductor causante de la colisión con un fuerte alito alcohólico y, más tarde, se constató que tenía 1.4 gramos de alcohol en la sangre, por lo que fue detenido.