05/ 10/ 2026 09:50

Carabineros disparan contra camioneta robada en Peñalolén: Hay dos heridos y tres detenidos

Un control preventivo a un motociclista que circulaba sin casco terminó con disparos y tres detenidos en Peñalolén. El hecho ocurrió durante la noche del domingo en la intersección de Los Presidentes con Consistorial, donde Carabineros detuvo al conductor tras constatar que la moto tenía encargo por robo. En ese momento, una camioneta que estaba en el lugar, también con encargo por robo, intentó escapar: según Carabineros, retrocedió, chocó a otro vehículo y avanzó hacia los funcionarios. Los efectivos hicieron uso de sus armas de servicio e hirieron a los dos ocupantes, quienes también fueron detenidos.