Un grave accidente se registró en horas de la mañana de este martes en Providencia, donde un auto terminó dentro de una casa en Avenida Eliodoro Yáñez con Suecia. Cerca de las 5 am, dos vehículos chocaron luego de que uno de ellos, aparentemente, no respetara la luz roja. Tras esto, terminó dentro del lugar que, según información preliminar, no estaba habitado.