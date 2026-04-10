10/ 04/ 2026 07:59

Adultos mayores sufrieron violento turbazo en Chicureo: Golpearon al dueño de casa y se llevaron 3 vehículos de alta gama

Durante la madrugada de este viernes, un matrimonio de dos adultos mayores sufrió un violento turbazo en su domicilio ubicado en Chicureo. Los delincuentes lograron burlar todas las medidas de seguridad y se llevaron diversas especies junto con tres vehículos de alta gama cuyo valor supera los 100 millones de pesos. La asesora del hogar llamó al yerno de la pareja alertándolo y él dio aviso a Carabineros. El dueño de casa fue golpeado por los delincuentes y trasladado a un centro asistencial.