cardenal Fernando Chomali se refirió a sus Este lunesse refirió a sus posibilidades de convertirse en sumo pontífice tras la muerte del papa Francisco . Esto, tras una misa en su honor en la catedral de Santiago, el religioso se tomó con humor la pregunta de la prensa y entre risas destacó que

"tengo más posibilidades que ustedes". Ya en un tono más serio, indicó que lo ve "muy difícil", ya que lleva solo tres meses como cardenal: "L

a verdad es que no me concoe nadie y yo conozco cardenales que son tremendamemte competentes (...) No me veo, no tengo carisma", cerró.