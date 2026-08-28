Viento de hasta 120 km/h y “probabilidad de riesgos”: Emiten alerta en cuatro regiones hasta el lunes 31

Se prevé el desarrollo de un fenómeno meteorológico con “grado de severidad fuerte”.

Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por vientos “de moderados a fuertes” para cuatro regiones del norte del país desde este viernes 28 hasta el lunes 31 de agosto.

El organismo anticipó una condición desarrollada principalmente por una corriente en chorro y con la probabilidad de desarrollarse ventiscas, puntualmente en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

El pronóstico prevé vientos con intensidad de hasta 120 kilómetros por hora en algunas zonas, especialmente cordilleranas.

Cabe recordar que una alerta implica que podrían desarrollarse “fenómenos meteorológicos con grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.





Emiten alerta por viento de “moderado a fuerte” en cuatro regiones del norte

Tarapacá

Cordillera (domingo 30, entre 80 y 100 km/h)

Antofagasta

Cordillera Costa (viernes 28, entre 80 y 100 km/h; sábado 29, entre 80 y 100 km/h; domingo 30, entre 80 y 100 km/h)

Precordillera Alto Loa (domingo 30, entre 60-80 km/h, con rachas de 90 km/h)

Precordillera Salar (domingo 30, entre 60 y 80 km/)

Cordillera (viernes 28, entre 60 y 80 km/h, con rachas de 90 km/h; sábado 29, entre 60 y 80 km/h, con rachas de 90 km/h; domingo 30, entre 80 y 100 km/h; lunes 31, entre 80 y 100 km/h).

Atacama

Cordillera Costa (viernes 28 entre 100 y 120 km/h, sábado 29 entre 100 y 120 km/h, domingo 30 entre 100 y 120 km/h)

Coquimbo

Cordillera (viernes 28, entre 40 y 60 km/h, con rachas de 90 km/h)

Revisa acá el mapa de las zonas afectadas