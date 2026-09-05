Ignacia Fernández antes de la gran final del Miss Mundo: “Yo ya me siento una ganadora”

La representante chilena compartió un emotivo mensaje en redes sociales a pocas horas de vivir la última jornada del certamen, donde aseguró sentirse orgullosa de estar llevando la bandera de Chile hasta esta instancia.

La gran final del Miss Mundo ya está aquí e Ignacia Fernández quiso compartir con sus seguidores la emoción que siente antes de enfrentar uno de los momentos más importantes de su aventura internacional.

A través de Instagram, la representante chilena invitó a acompañarla en la ceremonia por las pantallas de Chilevisión, y además, expresó su emoción por llegar a esa instancia.

Ignacia Fernández en Miss Mundo 2026

“Estoy profundamente emocionada y agradecida por todo lo vivido durante este camino”, escribió Ignacia, quien aprovechó la previa de la final para dedicar palabras a sus compañeras, a la organización del certamen y a Vietnam, país que la recibió durante esta experiencia.





La modelo destacó especialmente el cariño que ha recibido desde nuestro país, asegurando que sentir a Chile detrás de ella ha sido una de las partes más lindas de este viaje.

“Gracias por acompañarme en cada paso, por cada mensaje, por el cariño y por no dejarme sola en ningún momento” , expresó en su publicación.

A pocas horas de la final, Ignacia aseguró que vivirá esta última noche con “el corazón lleno de gratitud y orgullo”. “Yo ya me siento una ganadora”, afirmó, destacando todo lo aprendido, las amistades que formó y, sobre todo, el privilegio de representar a Chile en el certamen.