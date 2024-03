¿Quién es LSV? Conoce al DJ emergente que tendrá su debut en Lollapalooza Chile 2024 - Chilevisión

Nicolás Saphores, más conocido como LSV, es un DJ chileno y productor musical exponente del Latin Tech House y Tech House Groove. Su carrera musical comenzó hace pocos años, pero con su talento logró convertiste en uno de los artistas que debutarán en el escenario de Lollapalooza Chile 2024.

Cuenta con 2.406 oyentes mensuales en Spotify y pondrá a bailar a todos los asistentes del festival al ritmo de "Bellaqueo", "El Ritmo", "Muchachos", "Mis Miedos" y "Took The Power", entre otros.

¿Cuándo es el debut de LSV en Lollapalooza Chile 2024 y en qué horario?

El DJ se abrirá las presentaciones en el Perry's Stage el domingo 17 de marzo a las 12:30 horas con un show de 30 minutos que dará paso a artistas como Taiu, NSQK, Saiko (esp), DJ Who, Easykid, Loud Luxury, Timmy Trumpet y Above & Beyond.