Lollapalooza 2024 Revisa la fecha y el stage para el show de Easykid - Chilevisión

El artista del género urbano Easykid llegó Lollapalooza Chile 2024 como parte del Line Up y trae un montón de sorpresas. Lo cierto es que el chileno está confirmado para el evento musical y tendrá su espacio en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Recuerda que el festival durará tres días: viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de marzo.

¿Quién es Easykid?

Su nombre real es Joaquín Palacios y es oriundo de Antofagasta. Él arriesgó mucho para llegar a Santiago y apostó por su sueño. Así, tras un arduo trabajo de 10 meses logró sacar adelante "Visionari" (EP), con cinco canciones de reggaetón con su sello propio. Y antes de lo pensado, sus canciones hicieron más que ruido y hoy va por todo. Ya tiene agendado un concierto en el Teatro Caupolicán como "Darkera Por Siempre", nombre inspirado en el álbum "Sorry, estoy en mi Darkera" , que presentó colaboraciones con múltiples exponentes del género. Hoy es uno de los artistas del Lolla CL 2024.

Lollapalooza 2024: ¿Cuándo se presenta Easykid?

Easykid estará en el “Perry's Stage by Cenco Malls“, el domingo 17 de marzo. Será el séptimo artista en este escenario y su presentación está agendada entre las 18:30 y las 19:15 horas.

Cabe destacar que el mismo lugar se presentará Saiko, antes del artista. También estarán otros exponentes como LSV, TAIU, NSQK, Alejo, DJ WHO, Loud Luxury, Timmy Trumpet y Above & Beyond.

Revisa su canal de YouTube: