¿Quién es Diplo y cuándo se presentará en Lollapalooza Chile? - Chilevisión

El destacado Dj estadounidense, Diplo, cerrará una de las noches del Lollapalooza Chile 2024 haciendo remecer a los presentes con los subgéneros de la música electrónica. Con tres premios Grammy a su haber, el productor de 45 años traerá cargamento pesado para su presentación, entre los que podrían estar Welcome To The Party y On My Mind.

¿Cuándo se presenta Diplo en Lollapalooza Chile?

El Dj Diplo se presentará en los escenarios de Lollapalooza Chile el sábado 16 de marzo, en el escenario Banco de Chile desde las 21:15 hasta las 22:45 horas, donde podrás disfrutar de sus mejores creaciones en torno al dancehall y electrohouse.