Dom Dolla: ¿Quién es y cuándo se presentará en el Lollapalooza Chile 2024? - Chilevisión

Tras haber lanzado su popular sencillo Define a mediados del 2015, el artista Australiano, Dominic Matheson, deleitará al público al más puro estilo del House Tech. Nominado dos veces a los premios ARIA por Mejor Lanzamiento Dance, llegará a Lollapalooza Chile con éxitos como Be Randy y Take It.

¿Cuándo se presentará en Lollapalooza Chile?

Dom Dolla se presentará en Lollapalooza Chile el sábado 16 de marzo, en el escenario Perry’s Stage desde las 20:30 hasta las 21:30 hrs.