NSQK: Conoce al cantante mexicano que te ayudará a vivir el desamor en Lollapalooza Chile 2024 - Chilevisión

El cantante mexicano forma parte del duo musical South Boys, sin embargo, comenzó en paralelo su carrera como solista en 2020, llegando hasta el escenario de Lollapalooza Chile 2024 con "Botánica", su primer EP, el que habla del proceso de desamor de una manera más aterrizada, reflejando la vulnerabilidad del proceso.

En cuatro años de carrera en solitario ha logrado obtener 1.3 millones de oyentes mensuales en Spotify, siendo "Sigo al Pendiente", "Bad Intenciones", "Continental", "Love Lenguage" y "Cometierra Remix" sus sencillos más populares.

¿Cuándo y en qué horario se presenta NQSK en Lollapalooza Chile 2024?

El cantante mexicano se subirá al Perry's Stage a las 14:15 horas del domingo 17 de marzo y compartirá la tarima con otros artistas como LSV, Taiu, Alejo, Saiko (esp), DJ Who, Easykid, Loud Luxury, Timmy Trumpet y Above & Beyond.