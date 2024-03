Alejo en Lollapalooza: Revisa la fecha y el stage para su show este 2024 - Chilevisión

El nuevo exponente del reggaetón puertorriqueño Alejo estará presente en el Lollapalooza 2024, que llega nuevamente a Chile con un montón de artistas en su Line Up y varios shows espectaculares que estarán disponibles en seis escenarios. El boricua está confirmado para el evento musical más grande del año, que se tomará el Parque Bicentenario de Cerrillos durante tres días: viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de marzo.

¿Quién es Alejo?

En Puerto Rico se le nombra junto a la frase "la nueva cara del reggaetón". En 2022 alcanzó más de 20 millones de reproducciones con "Location" y 7 millones de streams en plataformas digitales al comienzo de 2023. Se dio a conocer con el tema "Pantysito", en colaboración con Feid y Robi. El tema se viralizó en la red social TikTok incluso antes de ser lanzado oficialmente, lo que le permitió romper varios récords. Una vez que se estrenó en Spotify fueron más de 200 millones de reproducciones las que se contabilizaron.

Lollapalooza 2024: ¿Cuándo se presenta Alejo?

Alejo estará en el “Perry's Stage by Cenco Malls“, el domingo 17 de marzo. Será el cuatro artista en presentarse en dicho escenario y su show está programado entre las 15:15 y las 16:00 horas. Cabe destacar que el mismo lugar se presentará Saiko,justo antes del artista puertorriqueño. También estarán otros exponentes como NSQK, TAIU, LSV, DJ WHO Easykid, Loud Luxury, Timmy Trumpet y Above & Beyond.

Revisa su cuenta de YouTube: