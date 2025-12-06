Guardia murió tras ser apuñalado en la Alameda: Iba rumbo a su hogar tras terminar su turno - Chilevisión

Un guardia de seguridad murió tras ser apuñalado en un paradero de Estación Central mientras se dirigía a su hogar tras salir de turno junto a su compañero. Los hechos habrían ocurrido luego de que un tercero comenzara una discusión, generando una riña que terminaría con un violento ataque con arma blanca. La víctima, luego de ser apuñalada, intentó cruzar la Alameda, quedando tendida a pasos de la estación de Metro San Alberto Hurtado. Pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre de 43 años murió en la Clínica RedSalud Santiago. Desde la PDI aclararon que actualmente no hay ninguna persona detenida.