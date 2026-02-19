¡Ya es oficial! Esta es la fecha de estreno de Fiebre de Baile 2 en Chilevisión - Chilevisión

La nueva temporada de Fiebre de Baile volverá a las pantallas de Chilevisión más pronto de lo que crees y totalmente recargada con participantes que lo darán todo para mostrar su talento en la pista.

¿Cuándo es la fecha de estreno de Fiebre de Baile?

El esperado estreno de la segunda temporada de Fiebre de Baile se llevará a cabo este lunes 2 de marzo, y podrás verlo en la señal abierta y online de Chilevisión.

Recuerda que también podrás disfrutar de los capítulos completos y las presentaciones en nuestra aplicación MiCHV.

Nuevos participantes confirmados

Esta edición contará con la incorporación de Francisca García-Huidobro como miembro del jurado.

Además, este jueves se sumaron tres nuevos participantes confirmados: Antonella Henríquez, Felipe Izquierdo y Nicolás Solabarrieta.

Puedes revisar a todos los competidores anunciados para esta segunda temporada haciendo clic ACÁ.