¡Ya es oficial! Esta es la fecha de estreno de Fiebre de Baile 2 en Chilevisión - Chilevisión

La pista se enciende otra vez con nuevos participantes, quienes lo darán todo para convertirse en el gran ganador de la segunda temporada. Conoce cuándo regresa el estelar a las pantallas de CHV.
Jueves 19 de febrero de 2026 | 13:25
La nueva temporada de Fiebre de Baile volverá a las pantallas de Chilevisión más pronto de lo que crees y totalmente recargada con participantes que lo darán todo para mostrar su talento en la pista.
El esperado estreno de la segunda temporada de Fiebre de Baile se llevará a cabo este lunes 2 de marzo, y podrás verlo en la señal abierta y online de Chilevisión.
Recuerda que también podrás disfrutar de los capítulos completos y las presentaciones en nuestra aplicación MiCHV.
Esta edición contará con la incorporación de Francisca García-Huidobro como miembro del jurado.
Además, este jueves se sumaron tres nuevos participantes confirmados: Antonella Henríquez, Felipe Izquierdo y Nicolás Solabarrieta.
Puedes revisar a todos los competidores anunciados para esta segunda temporada haciendo clic ACÁ.