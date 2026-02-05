Fecha, participantes y novedades: Todo lo que debes saber de la segunda temporada de Fiebre de Baile - Chilevisión

La Gran Final de Fiebre de Baile no solo dejó momentos inolvidables y la merecida victoria de Skarleth Labra, sino que también se conocieron más detalles de lo que será la segunda temporada del estelar de Chilevisión.

Con nuevos participantes, nuevo jurado y una fecha confirmada, a continuación se expondrá todo lo que hay que saber antes de que comience la segunda temporada de Fiebre de Baile.

Participantes confirmados para Fiebre de Baile 2

Fue durante la final de la primera temporada en que aparecieron en pantalla los famosos que se sumarán al desafío de baile en las próximas semanas.

Hasta ahora, los que ya están confirmados para mostrar sus mejores pasos en la segunda temporada son:

Junior Playboy

Betsy Camino

Vale Roth

La Botota Fox

Fran Maira

Fran García-Huidobro será jurado

Además, uno de los puntos más emotivos y polémicos del estelar fueron las intervenciones del jurado, el que sumará a un nuevo rostro que hará temblar a los participantes.

Se trata de Fran García-Huidobro, quien demostrará por qué le dicen la "Dama de Hierro" por sus directas evaluaciones.

Fecha de estreno de la segunda temporada de Fiebre de Baile

El impactante cierre de la primera temporada del estelar dejó una gran expectación para el estreno de la segunda temporada Fiebre de Baile, y que tendrá una pronta aparición en pantalla.

Finalmente, Chilevisión comenzará la segunda temporada del estelar en marzo, la que promete tener más bailes, más momentos espectaculares y grandes participantes.