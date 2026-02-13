¡Dos nuevos confirmados para la segunda temporada de Fiebre de Baile! Entérate quiénes son - Chilevisión

El estelar de Chilevisión ya está avanzando en la conformación de las personalidades que se subirán a la pista de baile a demostrar todo su talento. Estos son los nuevos confirmados.
La segunda temporada de Fiebre de Baile está cada vez más cerca de tener su esperado estreno en marzo en Chilevisión. Por ello, el estelar ya confirmó a sus dos nuevos participantes que se subirán a la pista.
Los famosos en cuestión buscarán dejarlo todo para convencer al jurado, que regresará más exigente que nunca, y prometiendo evaluaciones que darán que hablar.
Con la presencia de la periodista de espectáculo y el influencer, poco a poco se van conociendo los participantes que mostrarán sus mejores pasos ante el exigente jurado.
Mariela Sotomayor y Diego Venegas se suman a la confirmada presencia de Junior Playboy, Vale Roth, Fran Maira y la Botota para una imperdible temporada en Fiebre de Baile.