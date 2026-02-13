¡Dos nuevos confirmados para la segunda temporada de Fiebre de Baile! Entérate quiénes son - Chilevisión

La segunda temporada de Fiebre de Baile está cada vez más cerca de tener su esperado estreno en marzo en Chilevisión. Por ello, el estelar ya confirmó a sus dos nuevos participantes que se subirán a la pista.

Los famosos en cuestión buscarán dejarlo todo para convencer al jurado, que regresará más exigente que nunca, y prometiendo evaluaciones que darán que hablar.

Estos son los dos nuevos confirmados para Fiebre de Baile 2

Mariela Sotomayor

Diego Venegas

Estos son los confirmados para Fiebre de Baile 2 hasta el momento

Con la presencia de la periodista de espectáculo y el influencer, poco a poco se van conociendo los participantes que mostrarán sus mejores pasos ante el exigente jurado.

Mariela Sotomayor y Diego Venegas se suman a la confirmada presencia de Junior Playboy, Vale Roth, Fran Maira y la Botota para una imperdible temporada en Fiebre de Baile.