Cinco estrellas a la pista: Conoce los nuevos famosos confirmados para la segunda temporada de Fiebre de Baile - Chilevisión

Desde los más diversos mundos artísticos, cinco famosos se pondrán a prueba en el exigente desafío de sorprender con sus movimientos al exigente jurado de Fiebre de Baile 2.
Miércoles 18 de febrero de 2026 | 15:01
La segunda temporada de Fiebre de Baile vuelve a sorprender con cinco nuevos participantes que se unirán a la pista más famosa de Chile.
Directamente desde el mundo de la actuación, el modelaje, el canto y hasta un artista del Metro, son algunas pistas de los famosos que lo dejarán todo en el estelar de Chilevisión.
Sin más demora, estos son los nuevos integrantes del programa de danza de Chilevisión:
Gonzalo Valenzuela
Karen Paola
José Antonio Raffo
Betsy Camino
Diego Pizarro
Con las nuevas incorporaciones, el elenco del estelar de Chilevisión ya está tomando forma para su estreno el lunes 2 de marzo.
Las personalidades que ya se preparan para debutar en la pista son: Gonzalo Valenzuela, Karen Paola, José Antonio Raffo, Betsy Camino, Diego Pizarro, Dani Castro, Diego Venegas, Mariela Sotomayor, Fran Maira, Vale Roth, Botota y Junior Playboy.