Cinco estrellas a la pista: Conoce los nuevos famosos confirmados para la segunda temporada de Fiebre de Baile - Chilevisión

La segunda temporada de Fiebre de Baile vuelve a sorprender con cinco nuevos participantes que se unirán a la pista más famosa de Chile.

Directamente desde el mundo de la actuación, el modelaje, el canto y hasta un artista del Metro, son algunas pistas de los famosos que lo dejarán todo en el estelar de Chilevisión.

Nuevos participantes en Fiebre de Baile

Sin más demora, estos son los nuevos integrantes del programa de danza de Chilevisión:

Gonzalo Valenzuela

Karen Paola

José Antonio Raffo

Betsy Camino

Diego Pizarro

Los confirmados para Fiebre de Baile 2 hasta el momento

Con las nuevas incorporaciones, el elenco del estelar de Chilevisión ya está tomando forma para su estreno el lunes 2 de marzo.

Las personalidades que ya se preparan para debutar en la pista son: Gonzalo Valenzuela, Karen Paola, José Antonio Raffo, Betsy Camino, Diego Pizarro, Dani Castro, Diego Venegas, Mariela Sotomayor, Fran Maira, Vale Roth, Botota y Junior Playboy.