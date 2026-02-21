¡Risas aseguradas! Revisa qué día podrás disfrutar del astuto humor de Mauro Palma en el Festival de Comedia 2026 - Chilevisión

Este sábado 21 de febrero se celebrará la primera noche del Festival de Comedia 2026 de Chilevisión, una inédita instancia que hará reír a todo Chile con sus grandes rostros.

Con más de 18 talentosos humoristas en su parrilla, este show gratuito y completamente en vivo se suma al exitoso repertorio de festivales del canal.

¿Cuándo se presenta Mauro Palma en el Festival de Comedia?

El querido comediante y psicólogo, Mauro Palma, se presentará como uno de los platos fuertes del Festival de Comedia 2026, y sacará carcajadas este sábado 28 de febrero después de CHV Noticias Central.

Además, Coronel Valverde y Rossy Rossy completarán esta esperada jornada con rutinas de alto nivel.

¿Cómo puedes ver el Festival de Comedia?

Las pantallas de Chilevisión vibrarán con 18 imperdibles espectáculos humorísticos que podrás ver desde la señal abierta y online.

También puedes ver dónde y cuándo quieras este evento desde la app MiCHV, disponible para dispositivos móviles y SmartTV.