¡Risas aseguradas! Revisa qué día podrás disfrutar del astuto humor de Mauro Palma en el Festival de Comedia 2026 - Chilevisión

El evento exclusivo de Chilevisión promete alegrar tus noches con lo mejor del humor nacional. No te pierdas la chispeante rutina de uno de los headliners del festival.
Sábado 21 de febrero de 2026 | 00:15
Este sábado 21 de febrero se celebrará la primera noche del Festival de Comedia 2026 de Chilevisión, una inédita instancia que hará reír a todo Chile con sus grandes rostros.
Con más de 18 talentosos humoristas en su parrilla, este show gratuito y completamente en vivo se suma al exitoso repertorio de festivales del canal.
El querido comediante y psicólogo, Mauro Palma, se presentará como uno de los platos fuertes del Festival de Comedia 2026, y sacará carcajadas este sábado 28 de febrero después de CHV Noticias Central.
Además, Coronel Valverde y Rossy Rossy completarán esta esperada jornada con rutinas de alto nivel.
Las pantallas de Chilevisión vibrarán con 18 imperdibles espectáculos humorísticos que podrás ver desde la señal abierta y online.
También puedes ver dónde y cuándo quieras este evento desde la app MiCHV, disponible para dispositivos móviles y SmartTV.