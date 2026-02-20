Desplumados y Pato Pimienta en el Festival de Comedia 2026: Qué día se presentan y a qué hora - Chilevisión

Pato Pimienta, al igual que un gran número de humoristas nacionales, será parte del Festival de Comedia 2026 de Chilevisión. Un espacio que pretende sacar carcajadas a la audiencia con rutinas en vivo.

Por ello, el exintegrante del Club de la Comedia se convertirá en el primer headliner que sacará risas con sus imperdibles monólogos frente al público que espera ansioso su participación.

Quiénes se presentan el sábado 21

Son cuatro los humoristas encargados de dar el puntapié al Festival de Comedia, el que tendrá su esperado debut este fin de semana.

Se trata de Desplumados, una dupla compuesta por Claudio Moreno y Kurt Carrera, además de las rutinas de Pato Pimienta y Joche Vidal.

Fechas del Festival de la Comedia 2026

El Festival de Comedia 2026 de Chilevisión comienza a partir de este sábado 21 de febrero, continuando los días 22, 23, 27 y 28 del mismo mes, además del 1 de marzo.

Además de ser un evento en vivo, también será transmitido por las pantallas de CHV, sus plataformas digitales y la app MiCHV.

Entradas gratuitas para el público al Festival de Comedia de Chilevisión

Para el público interesado en asistir al evento humorístico de Chilevisión totalmente gratis, puedes reservar siguiendo las siguientes indicaciones.

Haz clic en el banner de la página oficial del canal, lo que permitirá ser redirigido hacia un formulario para rellenar con datos simples y básicos.

O bien, haz clic en la siguiente imagen: