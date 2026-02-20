Cuándo y a qué hora se presentará Bombo Fica en el Festival de Comedia 2026 - Chilevisión

El Festival de Comedia 2026 está a pocos días de comenzar y lo podrás disfrutar en vivo por las pantallas de Chilevisión. Unas jornadas que harán reír a toda la audiencia a partir de este sábado 21 de febrero.

Más de 18 humoristas pisarán el escenario de este evento completamente gratuito y estarán encargados de sorprender con sus más hilarantes rutinas.

¿Cuándo se presenta Bombo Fica en el Festival de Comedia?

Uno de los platos fuertes del humor que participará en el Festival de Comedia 2026 será Bombo Fica, quien se presentará el día domingo 22 de febrero.

Una jornada donde compartirá escenario junto a los comediantes Rodrigo González y Rodrigo Tolzen.

¿Dónde ver el Festival de Comedia 2026?

Recuerda que puedes disfrutar de las rutinas completas a través de la señal abierta y online de Chilevisión después de la emisión de CHV Noticias Central.

Además, podrás verlo desde cualquier dispositivo con nuestra aplicación MiCHV y en todas las plataformas digitales.