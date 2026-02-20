¡Prepárate para reír! Revisa cuándo actúan Los Atletas de la Risa en el Festival de Comedia 2026 - Chilevisión

El esperado Festival de Comedia 2026 continúa sumando grandes nombres a su parrilla de humoristas; uno de ellos será el emblemático trío Los Atletas de la Risa.

El evento, que será transmitido completamente en vivo por las pantallas de Chilevisión, asegura una jornada llena de risas para todo el público.

¿Cuándo se presentan Los Atletas de la Risa?

La clásica agrupación de humoristas será una de las figuras estelares que se presentará este viernes 27 de febrero.

Jornada donde también subirán al escenario dos reconocidos comediantes que prometen divertidas rutinas. Se trata de Señor Kampos y Ángelo Soul.

Entradas para asistir al Festival de Comedia 2026

Cabe recordar que todos aquellos interesados en ver el evento de forma presencial tienen la posibilidad de obtener las entradas de forma completamente gratuita.

Para ello, deben acceder al sitio web de Chilevisión y hacer clic en el banner que los redirigirá al formulario, rellena con tus datos ¡y listo!

¿Dónde ver el Festival de Comedia 2026?

Para ver las rutinas completas de tus humoristas favoritos, lo podrás hacer a través de la señal abierta y online de Chilevisión después de la emisión de CHV Noticias Central.

Además, podrás verlo desde cualquier dispositivo con nuestra aplicación MiCHV y en todas las plataformas digitales.