Festival de Comedia 2026: Cuándo se transmite el inédito evento en vivo de Chilevisión - Chilevisión

Festival de Comedia 2026: Cuándo se transmite el inédito evento en vivo de Chilevisión

Un nuevo e inédito evento se ha confirmado por las pantallas de CHV, el que buscará llevar las risas a todos los hogares del país.

Lunes 2 de febrero de 2026 | 10:52

Continuando con la senda de ser el canal de los festivales en Chile, Chilevisión confirmó en sus pantallas de imperdible emisión del Festival de Comedia.

El evento que busca sacar carcajadas en todos los hogares del país se suma a la nutrida parilla de certámenes para no perderse los mejores espectáculos del verano 2026.

Cuándo es el Festival de Comedia en Chilevisión

La cita para el Festival de Comedia en Chilevisión será a partir del sábado 21 de febrero, continuando los días 22, 23, 27 y 28 del mismo mes, además del 1 de marzo.

Si bien se trata de un evento en vivo, también será transmitido por las pantallas de nuestro canal y sus plataformas digitales.

¡Quédate atenta y atento a más detalles de este inédito show! Y descubre ACÁ la parrilla de artistas confirmada

