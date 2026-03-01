Gon Trujillo | Rutina completa | Festival de Comedia 2026 - Chilevisión

Bodoque 2 | Rutina completa | Festival de Comedia 2026
El humorista repitió plato en el Festival de Comedia 2026 con una presentación graciosa que hizo reaccionar al público. Sus chistes e historias se llevaron un aplauso cerrado de la audiencia.
El Coronel Valverde desató las risas del público con una rutina inspirada en su experiencia tras una cirugía que lo llevó a bajar de peso, sumando además su mirada sobre la política y distintas anécdotas cotidianas que lograron una gran conexión con la audiencia y provocaron carcajadas durante toda su presentación.