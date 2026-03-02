 Claudio Michaux | Rutina completa | Festival de Comedia 2026 - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Claudio Michaux | Rutina completa | Festival de Comedia 2026

Claudio Michaux volvió a dejar en claro sus pergaminos en el humor con una rutina que sacó aplausos y risas entre el público presente en el Festival de Comedia 2026.

Emitido el 02/03/2026

RELACIONADOS

13:42

Bodoque 2 | Rutina completa | Festival de Comedia 2026

El humorista repitió plato en el Festival de Comedia 2026 con una presentación graciosa que hizo reaccionar al público. Sus chistes e historias se llevaron un aplauso cerrado de la audiencia.

16:23

Claudio Michaux | Rutina completa | Festival de Comedia 2026

Claudio Michaux volvió a dejar en claro sus pergaminos en el humor con una rutina que sacó aplausos y risas entre el público presente en el Festival de Comedia 2026.

18:05

Lis La Cubana | Rutina completa | Festival de Comedia 2026

Con todo el humor y el sazón del Caribe, Lis La Cubana hizo reír y disfrutar al público con su performance musical llena de referencias y chistes en el Festival de Comedia 2026.

22:54

Lady Garfia | Rutina completa | Festival de Comedia 2026

La autenticidad y humor de Lady Garfia lograron sacar risas al público del Festival de Comedia 2026. La comediante habló de los procesos de ser padres y la llegada de marzo.

27:07

Gon Trujillo | Rutina completa | Festival de Comedia 2026

Del éxito en Tiktok a las tablas de Chilevisión. Gon Trujillo debutó en la televisión con una gran rutina de humor, en la que involucró a su hijo, en el Festival de Comedia 2026.

16:15

Diego Urrutia | Rutina completa | Festival de Comedia 2026

Diego Urrutia llenó de risas y emoción al público presente en el Festival de la Comedia 2026. Con su rutina llena de referencias en las relaciones sentimentales, logró sacar carcajadas con una presentación exitosa.

43:43

Rossy Rossy | Rutina completa | Festival de Comedia 2026

Rossy Rossy deslumbró con su energía y desplante en este Festival de Comedia 2026, escenario donde interactuó con el público y lo hizo reír con su dinámica rutina enfocada en sus experiencias personales.

35:35

Coronel Valverde | Rutina completa | Festival de Comedia 2026

El Coronel Valverde desató las risas del público con una rutina inspirada en su experiencia tras una cirugía que lo llevó a bajar de peso, sumando además su mirada sobre la política y distintas anécdotas cotidianas que lograron una gran conexión con la audiencia y provocaron carcajadas durante toda su presentación.

35:57

Angelo Soul | Rutina completa | Festival de Comedia 2026

El comediante Angelo Soul cautivó a la audiencia con su rutina marcada por su experiencia como profesor y anécdotas de su vida amorosa. Situaciones que conectaron con el público y lhaciéndoles reír a carcajadas.

Publicidad
Publicidad
Publicidad