 Diego Urrutia | Rutina completa | Festival de Comedia 2026 - Chilevisión
Diego Urrutia | Rutina completa | Festival de Comedia 2026

Diego Urrutia llenó de risas y emoción al público presente en el Festival de la Comedia 2026. Con su rutina llena de referencias en las relaciones sentimentales, logró sacar carcajadas con una presentación exitosa.

Emitido el 01/03/2026

