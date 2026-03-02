Bodoque 2 | Rutina completa | Festival de Comedia 2026 - Chilevisión

Coronel Valverde | Rutina completa | Festival de Comedia 2026

El Coronel Valverde desató las risas del público con una rutina inspirada en su experiencia tras una cirugía que lo llevó a bajar de peso, sumando además su mirada sobre la política y distintas anécdotas cotidianas que lograron una gran conexión con la audiencia y provocaron carcajadas durante toda su presentación.