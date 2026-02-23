Calendario oficial: Los comediantes por día que sacarán carcajadas en el Festival de Comedia en CHV - Chilevisión

Las risas están aseguradas para todo Chile gracias a este imperdible espectáculo que se extiende hasta el domingo 1 de marzo. Revisa aquí la parrilla por día y no te pierdas a tus comediantes favoritos.
Lunes 23 de febrero de 2026 | 18:22
El exitoso debut del Festival de Comedia este sábado 21 y domingo 22 de febrero encendió los fuegos para nuevas jornadas llenas de risas.
Con la hilarante animación de Julio César Rodríguez y 18 talentosos comediantes, la primera edición de este espectáculo promete marcar un antecedente en la historia del humor nacional.
Todavía quedan cuatro noches que vibrarán junto a lo mejor de la chispeza chilena y con un line-up que no te querrás perder.