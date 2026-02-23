 Calendario oficial: Los comediantes por día que sacarán carcajadas en el Festival de Comedia en CHV - Chilevisión
Calendario oficial: Los comediantes por día que sacarán carcajadas en el Festival de Comedia en CHV

Las risas están aseguradas para todo Chile gracias a este imperdible espectáculo que se extiende hasta el domingo 1 de marzo. Revisa aquí la parrilla por día y no te pierdas a tus comediantes favoritos.

Lunes 23 de febrero de 2026 | 18:22

El exitoso debut del Festival de Comedia este sábado 21 y domingo 22 de febrero encendió los fuegos para nuevas jornadas llenas de risas.

Con la hilarante animación de Julio César Rodríguez y 18 talentosos comediantes, la primera edición de este espectáculo promete marcar un antecedente en la historia del humor nacional.

Revisa aquí la parrilla oficial del Festival de Comedia 2026

Todavía quedan cuatro noches que vibrarán junto a lo mejor de la chispeza chilena y con un line-up que no te querrás perder.

Lunes 23 de febrero

Viernes 27 de febrero

Sábado 28 de febrero

Domingo 1 de marzo

