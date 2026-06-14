UFC Freedom 250 | Topuria vs Gaethje: Hora y cómo ver en vivo en Chile evento en la Casa Blanca

Este domingo se realizará la esperada cartelera en la casa presidencial estadounidense, donde dos títulos estarán en juego.

Este domingo 14 de junio se llevará a cabo el inédito evento UFC Freedom 250, el cual se realizará en unos de los jardines de la Casa Blanca en Washington D. C.

El evento toma el nombre por el aniversario 250 de la declaración de independencia de Estados Unidos, además de coincidir con el cumpleaños de Donald Trump, quien durante esa jornada festejará 80 años.

La UFC, liderada por su presidente Dana White, intentó armar la “cartera más grande de la historia”, donde todas las peleas son atractivas y a diferencia de los eventos tradicionales no habrá preliminares, ya que todos los combates son parte de las estelares.

Habrá dos peleas con campeonatos en juego, donde Alex “Poatán” Pereira intentará consagrarse campeón en tres divisiones de la empresa (ya fue monarca en peso medio y peso semicompleto) cuando enfrente a Ciryl Gane por el título interino de peso pesado.

Mientras que el combate estelar lo animarán Ilia Topuria y Justin Gaethje, donde el ganador se quedará con el título de peso ligero de la compañía.

¿Cuándo es y hora del UFC Freedom 250?

Este inédito evento comenzará a las 20:00 horas de Chile de este domingo 14 de junio.

¿Dónde ver en vivo y online el UFC Freedom 250?

Esta esperada cartelera será transmitida en exclusiva por la plataforma Paramount+.

Cartelera completa del UFC Freedom 250