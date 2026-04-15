Los vieron en un jacuzzi: Escándalo por relación extramatrimonial entre periodista y coach de la NFL

La reportera Dianna Russini, reconocida por cubrir los partidos de fútbol americano, tomó una tajante decisión tras ser observada con el entrenador de los New England Patriots.

Dianna Russini, reconocida periodista que cubre la NFL, se vio involucrada en un escándalo por su presunta relación extramatrimonial con Mike Vrabel, entrenador de los New England Patriots.

La situación se destapó por unas fotografías en la que se observa a la profesional y el estratega pasando un romántico momento en un exclusivo resort en Arizona, Estados Unidos, todo esto mientras ambos están casados.

En las imágenes, dadas a conocer por Page Six, aparecen disfrutando de un jacuzzi en traje de baño y mostrando su afecto con abrazos y tiernos gestos.





El conflicto escaló debido a que el medio en el que trabaja la comunicadora, The Athletic, decidiera apartarla de sus funciones para llevar una investigación.

El argumento principal para hacer eso fue un posible conflicto de interés, donde se aseguró que no estaría permitido tener vínculos sentimentales con las personas a las que debe cubrir.

Periodista presenta su renuncia tras fotos con entrenador

A una semana de que se divulgaran las fotos, Russini presentó su renuncia a The Atletic, sitio deportivo del reconocido diario The New York Times.

En la carta enviada a las autoridades del medio, a la que tuvo acceso Page Six, la reportera afirmó que toma esta decisión “con profunda tristeza, pero con claridad sobre lo que es correcto para mí, mi familia y el trabajo que he construido a lo largo de mi carrera.

Si bien agradeció el apoyo entregado en medio del lío, la profesional remarcó: “No tengo interés en someterme a una investigación pública que ya ha causado mucho más daño del que estoy dispuesto a aceptar”.

En medio de esta situación, Vrabel se mantiene con sus funciones en el New England Patriots.