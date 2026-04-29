Con pelo largo e ilusionado por el básquetbol: Así lucía Sammis Reyes en su juventud

El registró mostró al deportistas comentando una nominación a una pre-selección Sub 15, donde destacó a su familia.

Un desconocido registró de Sammis Reyes llamó la atención de los usuarios, el que mostró al deportista en su juventud.

El video fue subido a Instagram por la cuenta @chile_historico, quienes viralizaron una entrevista en la que el influencer habló de su pasión por el básquetbol.

“Yo juego de siempre, ósea mi familia es toda deportista. Mi mamá, mi papá, mis abuelos también. Desde que tengo memoria que juego básquet”, señaló.





El video de Sammis Reyes a sus 15 años

Todo se dio porque el atleta fue nominado a una pre-selección Sub 15, recalcando que lo pudo lograr gracias a su “sacrificio y esfuerzo”.

“Hay que estar tranquilo nomás, hay que seguir evolucionando y qué se da en la vida”, comentó el entonces joven que tenía el palo bastante más largo que en la actualidad.

Reyes estuvo en esta disciplina por un periodo importante, llegando a jugar en la liga universitaria de Estados Unidos y defendiendo a La Roja en partidos oficiales.

Posteriormente, su vida dio un giro radical y se sumó a la NFL en la que defendió a equipos como Chicago Bears y Minnesota Vikings.