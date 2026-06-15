Qué tanto apoyan los chilenos las nuevas reglas del Mundial

Aunque La Roja no estará presente en el Mundial 2026, los hinchas chilenos siguen atentos a todo lo que rodea a la cita planetaria.

Aunque La Roja no estará presente en el Mundial 2026, los hinchas chilenos siguen atentos a todo lo que rodea a la cita planetaria. Y no solo por los partidos, figuras o favoritos: también por las nuevas reglas del Mundial y los cambios que podrían influir en el desarrollo del torneo.

De acuerdo con una encuesta realizada por Betsson junto a Netquest en cinco países de Latinoamérica, incluido Chile, los fanáticos nacionales muestran un amplio respaldo a varias medidas vinculadas al ritmo del juego, el uso del VAR y los cambios en el arbitraje FIFA de cara al Mundial 2026.

El estudio, realizado a 1.400 personas en Chile, reveló que un 72% de los encuestados apoyaría cambios en las reglas del fútbol para la próxima Copa del Mundo, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Las reglas que más apoyan los chilenos

Entre las medidas con mayor respaldo aparece el castigo más estricto a la simulación, con un 88,4% de apoyo entre los encuestados; seguido por el castigo más duro a la pérdida de tiempo, con un 86,8%. Ambas situaciones suelen generar molestia entre los hinchas, especialmente cuando interrumpen el ritmo del partido o pueden influir en momentos clave.

Un ejemplo reciente de cómo la simulación puede instalar debate entre hinchas y especialistas fue el caso de Neymar en el Mundial de Rusia 2018, cuando el brasileño recibió críticas por exagerar algunas faltas durante el torneo. Ese tipo de situaciones ayuda a explicar por qué los fanáticos valoran medidas que busquen proteger el ritmo y la justicia del juego.

Otra de las propuestas con alto apoyo es acortar los tiempos de decisión del VAR, con un 86,4%. El videoarbitraje ya es parte habitual del fútbol moderno, pero los chilenos apuntan a que sus revisiones sean más rápidas para no cortar tanto la emoción de los partidos.

El estudio también muestra apoyo a otras medidas para ordenar el desarrollo del juego: un 80,9% respaldaría el uso de cámaras corporales para árbitros, asistentes y cuarto árbitro; un 76,9% está de acuerdo con que un jugador atendido fuera de la cancha permanezca un minuto fuera antes de volver; y un 74% apoyaría que solo el capitán pueda acercarse al juez.





Las reglas que generan más dudas

Pero no todos los posibles cambios generan el mismo entusiasmo. La medida con menor apoyo entre los chilenos es permitir más sustituciones durante los partidos, con un 47,9% de respaldo y un 52,1% de rechazo.

Algo similar ocurre con la repetición de penales por doble toque accidental, que alcanza un 49,4% de apoyo frente a un 50,6% que no la respaldaría. En ambos casos, el menor entusiasmo podría explicarse porque son medidas que no necesariamente se perciben como urgentes para mejorar el ritmo del juego o la justicia dentro de la cancha.

También aparece con menor consenso el apoyo a sanciones para jugadores que se cubran la boca al hablar con rivales durante los partidos. Aunque la medida obtiene mayoría, con un 58,5% de respaldo, queda por debajo de otras propuestas más populares entre los hinchas chilenos.

Cómo seguirán los chilenos el Mundial 2026

Más allá de las reglas del Mundial 2026, la encuesta también entrega pistas sobre cómo los chilenos planean vivir la próxima Copa del Mundo. Un 49,4% aseguró que verá la mayor cantidad de partidos posible, mientras que un 24% dijo que seguirá solo los encuentros clave, como semifinales o la final.

Respecto a la forma de seguir el torneo, un 52,2% afirmó que lo hará en casa solo, un 46,4% en casa con la familia y un 26,1% con amigos, lo que muestra que el hogar será uno de los principales espacios para vivir la cita planetaria entre los chilenos. Además, un 22,9% indicó que seguirá partidos desde su celular.

Así, aunque Chile no estará en la cancha, los fanáticos nacionales ya se preparan para vivir una nueva edición de la fiesta del fútbol, atentos a los partidos, las figuras, el nuevo formato Mundial 2026 y también a las reglas que podrían influir en el desarrollo del torneo.

El Mundial 2026 será transmitido por Chilevisión a través de su señal abierta, señal online y la app MiCHV.