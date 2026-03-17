Contra una de las locales: Las Diablas conocieron su grupo para el Mundial de hockey césped - Chilevisión

Tras una épica clasificación, la Selección Chilena Femenina de hockey césped conoció a sus rivales de cara al Mundial de Países Bajos y Bélgica.

El sorteo, realizado este martes en el Wagener Stadium de Ámsterdam, determinó que Las Diablas vayan al Grupo A de la cita planetaria.

El combinado nacional enfrentará precisamente a Países Bajos, anfitrionas del torneo, además de medirse a Australia y Japón.

Un antecedente que enciende la ilusión del equipo es que en el Premundial se impusieron justamente a las océanicas y a las niponas, lo que les permitió acceder al certamen.

A las primeras les ganaron en la fase de grupos por 2-1 y 1-0 en la final, mientras que al elenco asiático las doblegaron 2-0 en shootouts luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El Mundial comenzará el próximo 14 de agosto, extiéndose hasta el 30 del mismo mes con la gran final.