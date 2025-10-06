Mundial Sub 20: Cuándo comienzan los octavos de final y qué día juega Chile - Chilevisión

Ya finalizó la fase de grupos del Mundial Sub 20 Chile 2025 y restan solo horas para que comiencen los ocho cruces que definirán los octavos de final de la cita planetaria.

Son 16 las selecciones que esta semana continuarán su participación con el objetivo de avanzar a cuartos y ampliar sus posibilidades de levantar la ansiada copa.

Por su parte, La Roja hará lo propio cuando enfrente a la Selección Mexicana en el Estadio Elías Figuroa Brander de Valparaíso, en lo que será el partido que abra los octavos del certamen.

¿Cuándo se reanuda el Mundial Sub 20 y qué día juega Chile?

Tras el término de la fase de grupos, el Mundial Sub 20 Chile 2025 volverá este martes 7 de octubre con el arranque de los octavos de final con dos partidos.

Ucrania vs España: 16:30

16:30 Chile vs México: 20:00

Dónde ver el partido de Chile vs México por el Mundial Sub 20

El encuentro de los dirigidos por Nicolás Córdova ante El Tri será transmitido en vivo por Chilevisión, señal que te llevará una completísima cobertura en todas nuestras plataformas.

Además, el esperado duelo por el Mundial Sub 20 lo podrás ver totalmente gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.