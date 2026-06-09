José Aldo, leyenda de la UFC, será el gran invitado de honor del evento OFL XVII

El brasileño visitará el país para la gran velada que se realizará en Enjoy Santiago. Revisa todos los detalles acá.

Un nuevo hito se marca en el desarrollo de las artes marciales mixtas (MMA) en Chile, luego que se confirmara la visita al país de José Aldo, ex campeón mundial de la UFC, para la edición OFL XVII.

El mítico peleador brasileño estará en territorio nacional el próximo jueves 20 de junio en el esperado evento, participando en diversas actividades y compartiendo con fanáticos de esta disciplina.

Nacido en Manaos, el atleta de 39 años es considerado uno de los exponentes de peso pluma más influyentes en la historia de este deporte, lo que lo llevó a ser miembro del Salón de la Fama.





OFL XVII contará con 10 combates profesionales

La OFL XVII tiene estipulado1o combates profesionales, entre los que hay dos cruces por campeonato. La pelea estelar de la noche será entre Nicolás Mandiola, ex monarca de las 135 libras, y el temuquense Matías Palma, quienes disputarán el cinturón interino de Peso Gallo de la OFL

El ganador de este duelo quedará en buena posición para unificar la corona, donde el actual dueño del título absoluto de la división es Eduardo Torres.

A esto se suma una coestelar internacional en Pésto Átomo (105 libras), con la brasileña Giulliany Perea chocando ante argentina Giuliana Cosnard buscando definir a la nueva campeona del cinturón que actualmente se encuentra vacante.

La gran velada se relalizará en Enjoy Santiago a partir de las 17:30 horas de jueves 20 de junio, evento que contará con transmisión de manera gratuita a través del YouTube de Chilevisión y el canal de la OFL.