Mundial 2030: Dónde se realizará la próxima cita planetaria

Seis países asumirán el enorme desafío logístico que implica recibir a las mejores selecciones del planeta tras el gigante torneo celebrado en Norteamérica.

Con la culminación del Mundial y el histórico título de España, muchos aficionados se preguntan dónde y cuándo tendrá lugar la próxima cita planetaria.

La próxima edición no será como cualquier otra: El Mundial 2030 tendrá una carga simbólica ineludible orientada a reconocer los orígenes de la competición fundada en 1930, pues se cumplirán 100 años del torneo.

Dónde será el Mundial 2030

La planificación del próximo Mundial ya cuenta con una aprobación unánime y será un hecho sin precedentes, ya que habrá encuentros oficiales en tres continentes distintos.

La organización principal del campeonato recaerá en el vigente dueño del trofeo, España, así como Portugal y Marruecos, quienes albergarán la gran mayoría de los partidos, incluyendo las rondas eliminatorias y la gran final.

Sin embargo, como un homenaje al centenario del primer mundial disputado en Uruguay en 1930, se jugarán tres partidos inaugurales y conmemorativos en Sudamérica:

Uruguay (en el Estadio Centenario de Montevideo)

Argentina

Paraguay

Después de estos encuentros, todas las delegaciones se trasladarán a cruzar el Atlántico para continuar con el formato de 48 selecciones en el resto de las sedes oficiales. Cuándo comenzará el Mundial 2030 La Copa Mundial de la FIFA 2030 comenzará el 8 de junio de 2030 con la celebración en el Esadio Centenario de Montevideo. El partido inaugural oficial y la ceremonia de apertura del torneo se llevarán a cabo entre el 13 y 14 de junio de 2030.

Cuántas selecciones habrá en el Mundial 2030

Por el momento, el Mundial 2030 mantendrá el formato de 48 selecciones estrenado en 2026. Esto significa que tendrá un total de 104 compromisos.

Aunque la distribución aún no ha sido anunciada, las proyecciones indican que España sería el que aloje más enfrentamientos debido a su infraestructura y número de escenarios disponibles.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció también que el organismo estudiará una propuesta para llevar el torneo a 64 selecciones una vez finalizado el Mundial de 2026.

En una entrevista con un medio suizo, el dirigente indicó que la iniciativa ya fue impulsada por distintos actores y que será evaluada por los órganos de gobierno de la FIFA.