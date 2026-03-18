“Los llorones”: La contundente respuesta de figura de Senegal ante fallo que les quitó la Copa Africana

Pathé Ciss lanzó irónicos comentarios contra Marruecos luego del escandaloso fallo, el que le entregó el título a los Leones del Atlas a pesar de su derrota en la final.

Con ironía reaccionó el jugador Pathé Ciss tras la histórica decisión que le quita el título a Senegal como campeón de la Copa Africana, dejándolo en manos de Marruecos.

La Confederación Africana de Naciones (CAF) publicó este martes un fallo que le otorgaba el triunfo en la final a los Leones del Atlas, esto a pesar de que cayeron 1-0 en la definición el pasado 18 de enero.

¿El motivo? La decisión de parte del plantel de Senegal de retirarse de la cancha a modo de protesta en el encuentro, luego de que se les cobrara un penal en contra que terminó fallando el delantero Brahim Díaz.

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Pathé Ciss arremetió contra Marruecos

Una vez conocida la noticia, Pathé Ciss fue uno de los jugadores que estalló en sus redes sociales y lanzó una lluvia de dardos a sus rivales.

El volante del Rayo Vallecano de España publicó cuatro fotos en los que muestra parte del festejo junto al trofeo, emitiendo irónicos comentarios.

“Le pido a alguien de Marruecos que me envíe una foto así lo antes posible”, comentó en primera instancia, apareciendo acostado con su medalla de campeón y el título.

El jugador de 32 años no se quedó ahí y arremetió: “Pueden añadir tres goles más a favor de los llorones”, haciendo alusión a la derrota 3-0 que se otorgó a Los Leones de la Teranga.

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