El chileno presente en el partido inaugural del Mundial 2026

Se trata de árbitro chileno Juan Ignacio Lara, quien fue nominado por la FIFA para ser parte de los jueces que impartirán justicia durante el desarrollo del evento más importante del fútbol internacional.

Este jueves, cómenzó el Mundial 2026 y en el partido inaugural se enfrentan el local México frente a Sudáfrica.

Pese a que Chile no estará presente en el certamen planetario, nuestro país tiene a un representante en el inicio de esta Copa del Mundo 2026.





Se trata de árbitro chileno Juan Ignacio Lara, quien fue nominado por la FIFA para ser parte de los jueces que impartirán justicia durante el desarrollo del evento más importante del fútbol internacional.

Lara será parte del equipo de árbitros que estuvo presente en el partido inaugural entre aztecas y africanos, particularmente en el VAR.

Además de Lara, Cristian Garay como árbitro titular para el Mundial FIFA 2026, José Retamal y Miguel Rocha son los otros árbitros que estarán presentes en el Mundial que transmite Chilevisión.